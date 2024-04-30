Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
31 Mart seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini kaybeden Hilmi Türkmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." paylaşımını alıntıladı. Türkmen, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" dedi.
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesi'nden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.
CHP İL BAŞKANI'NIN PAYLAŞIMINI ALINTILADI
Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı