Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini kaybeden Hilmi Türkmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." paylaşımını alıntıladı. Türkmen, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" dedi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesi'nden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

CHP İL BAŞKANI'NIN PAYLAŞIMINI ALINTILADI

Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hasat şenliğinin böylesi! Davullu zurnalı uğurlamadan renkli görüntüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB: Irak'ta 5 terörist öldürüldü - GündemMSB: Irak'ta 5 terörist öldürüldü30. turda da sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi 6 Mayıs'a ertelendi - Gündem30. turda da olmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi ertelendiTekel bayileri satmama kararı almıştı, BAT firmasından açıklama geldi - GündemTekel bayileri satmayacaktı: BAT sigara grubundan açıklama!Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu! - GündemDakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu!Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı - GündemSon sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktıMazbatasını alan Müsavat Dervişoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'ihanet' cevabı - GündemDervişoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'ihanet' cevabı
Sonraki Haber Yükleniyor...