Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

31 Mart seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini kaybeden Hilmi Türkmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." paylaşımını alıntıladı. Türkmen, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" dedi.