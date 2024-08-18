Ciğerlerimiz yandı! Bu manzaranın sebebi: Piknik-sigara-anız

İzmarit ve piknik ateşi ormanları yaktı. Rüzgâr, düşük nem ve sıcak yangınları körükledi. Bakan Yumaklı da Türkiye’yi böyle uyardı: "Kibrit dahi çakmayın."

ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - MUSTAFA İÇ-MEHMET PAMUK - HASAN İNCE İHA - İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehirde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, alevlerin şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi. Ülke genelindeki yangınlarla ilgili de bilgiler veren Yumaklı, Türkiye genelinde 72 yangından 69’unun kontrol altına alındığını ve aktif beş yangın olduğuna dikkati çekti.

Aydın, Didim ve İzmir Ödemiş’te yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı “Anız kaynaklı olan Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar’daki yangının enerjisi düşürüldü. Yamanlar’la alakalı olarak üç uçak ve 14 helikopterle bir vadinin içine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Hava araçları müdahale edemiyor. Arkadaşlarımız mücadelelerini bütün gece boyunca karadan sürdürdü. Yangın üç kişinin piknik amaçlı yaktığı ateşten meydana gelmiş. Ödemiş ilçesine bağlı Beydağ’daki yangını ise iki çocuk otluk alanda sigara içerken çıkarmış” açıklamalarında bulundu.

ALEVLERİN GİDİŞ YÖNÜ TUTULDU

‘Şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil’ diyen Yumaklı “İzmir’de komple etkilenen alan yaklaşık 1.600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğunu ve ne kadarının hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacak” diye konuştu.

Muğla’nın Milâs ilçesindeki yangının da enerjisi düşürülerek kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki alevlerin rüzgârın şiddetiyle çok kısa sürede yayıldığını aktardı. Yumaklı “Arkadaşlarımız hızla alevlerin gidiş yönünü tuttu. Sekiz uçak ve 14 helikopterle müdahale sürüyor. Bu uçaklardan biri de geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye getirdiğimiz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı” dedi.

CAN KAYBI YOK

Manisa Gördes, Tunceli ve Mersin Silifke’de çıkan yangınlara müdahaleler de sürüyor. Silifke’de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken Gördes’de 450 personel alevlere karşı saniyelerle yarışıyor. Tunceli’nin Kocakoç köyünün Boylu mezrasında yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan örtü yangınında ise herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması derin bir nefes aldırdı. Yangının, elektrik tellerinin birbirine sürtünmesiyle oluşan kıvılcımın araziye düşmesiyle çıktığı değerlendiriliyor.

EYLÜL 15’E KADAR DİKKAT!

Orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı “Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Açık alanda kibrit dahi çakmayalım. 15 Eylül’e kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Burada dört gündür uyumayan arkadaşlarımız var. İnsanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim” ifadelerini kullandı.

HAVA ARAÇLARI İKİ GÜNDE 2.134 SORTİ YAPTI

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük’deki aktif yangınlara havadan ve karadan müdahale hız kesmeden sürüyor. Bu illerdeki yangınlara 49 hava aracı ve arazöz ile iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca iki binden fazla personel mücadelede görev alıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava araçları tarafından 15-16 Ağustos’ta Türkiye genelindeki yangınlarda önceki geceye kadar 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldı ve 7 bin 662 ton su atıldı.

3 BİN 971 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili bütün kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız sürdüğünü bildirdi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa şehirlerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4.717 personel ve 1.218 araç görev almaktadır. Tedbir maksadıyla toplam 3.971 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir” denildi. Ayrıca “Vatandaşlarımızın, yeşil vatanımızı korumak ve muhtemel kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız” ifadelerine de yer verildi.

10 SANİYE DAHA GEÇ KALSAYDIM AİLEM KÜL OLACAKTI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Bayraklı’daki evler büyük hasar gördü. Ümit Çetin isimli vatandaş “Yanan ağaçtan fırlayan kozalaklar yerlerdeki kuru otları tutuşturdu. Alevlerin önünü alamadık ve iki çatıyı da aynı anda yangın sardı. Herkes kendisini kurtarmaya çalıştı. Yangın sırasında iki yeğenimi, gelinimizi, annemi ve kız kardeşimi alevlerden kurtardım. Hatta 10 saniye daha geç kalsaydım gelinim ve kız kardeşim tamamen kül olacaktı. Onları aldık, çatı komple gitti. Bu mahallede 30-40 tane ev yandı” dedi.

EVİ SARAN YANGINDAN YALINAYAK KAÇABİLDİLER

Aydın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar Mahallesi’nin yakınlarındaki orman yangını Muğla Yatağan Çayboyu Mahallesi’ne sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleye rağmen şiddetli rüzgâr sebebiyle ilerleyen yangın, bazı yerleşim birimlerinde acı tabloya sebep oldu. Yangında alevlerin tehdit ettiği Hışımlar Mahallesi’nde beş hane zarar gördü. Mahalle sakinleri alevlerden can ve mallarını zor kurtarırken ayakkabılarını giymeye bile zamanları yetmedi. Mahallede en büyük hasarı Nuri Aslan isimli vatandaşın evi gördü. Kullanılmaz hâle gelen evin önünde anne ve kızı birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

CANLARINI DİŞLERİNE TAKTILAR

Alevlerin hızını kesmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, zaman zaman çalışmalar sırasında tehlikeli anlar da yaşadı. Çanakkale Tarihî Gelibolu Yarımadası’ndaki yangına müdahaleye giderken trafik kazası geçiren Eceabat Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel, kafası ve elleri sargılı hâlde tedaviden yedi saat sonra görevinin başına geçti. Antalya Serik’teki yangının soğutması sırasında da bir orman işçisi dengesini kaybedip metrelerce aşağı yuvarlandı. Kendi imkânlarıyla kalkan işçi hızla çalışmalara devam etti.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI DEZENFORMASYON

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İzmir’deki yangına müdahale edilmediği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. DMM’den yapılan paylaşımda “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddialar dezenformasyondur. Alevlere müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar birbiriyle koordine olarak çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.