Çocukları suça teşvik eden Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeniden tartışmaların odak noktası olan dijital içeriklere yönelik denetimler arttırıldı. Milyonlarca takipçisi olan ve çocukları suça teşvik eden "Minecraft Parodileri" isimli YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Söz konusu kanalın şiddet içeriklerini Türkiye Gazetesi kamuoyunun gündemine taşımıştı.
- Kahramanmaraş'ta bir saldırganın bilgisayarından çıkan içerikler, denetimsiz dijital içeriklerin çocuk psikolojisine olumsuz etkilerini gündeme getirdi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları suça teşvik edici içerikler nedeniyle Youtube'da 7,5 milyon abonesi olan 'Minecraft Parodileri' isimli kanala res'en soruşturma başlattı ve erişimini engelledi.
- Türkiye Gazetesi, daha önce şiddeti sıradanlaştıran ve okulu 'savaş alanı' gibi gösteren bu kanalı kamuoyunun gündemine taşımıştı.
- Erişim engeli getirilen kanalda, okul şiddetinin ve akran zorbalığının normalleştirildiği, öğretmenlerin 'komutan' olarak lanse edildiği içeriklerin bulunduğu belirtildi.
Türkiye'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşanan dehşetin etkileri sürerken, kanlı saldırılar sosyal medya ve dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisi tartışmalarını beraberinde getirdi.
Kahramanmaraş'ta babasına ait 5 tabancayı alarak okula saldırı düzenleyen ve 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan içerikler ve saldırganın dijital ayak izleri, denetimsiz şekilde tüketilen dijital içeriklerin çocuk psikolojisine olumsuz etkilerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
ÇOCUKLARI ZEHİRLEYEN 'MİNECRAFT PARODİLERİ' KANALINA ERİŞİM ENGELİ
Saldırıların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları suça teşvik edici içeriklerin yer aldığı platformlara yönelik harekete geçti.
Youtube'da 7,5 milyon abonesi bulunan 'Minecraft Parodileri' isimli kanala re'sen soruşturma başlatıldı ve kanal erişime engellendi.
TÜRKİYE GAZETESİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI
İki ilde yaşanan kanlı saldırıların ardından Türkiye Gazetesi, şiddeti sıradanlaştıran, okul ortamını bir eğitim yuvasından ziyade, silahların, tehditlerin ve zorbalığın hüküm sürdüğü bir "savaş alanı" gibi gösteren “Minecraft Parodileri” kanalını kamuoyunun gündemine getirmişti.
Haberde, 7,5 milyon takipçisi bulunan ve her videosu milyonlarca izlenen bu kanalın, Youtube'un çocuklar için özel hazırlanan platformu 'YouTube Kids'te de görünmesi ve bunun neden olacağı yıkımlara vurgu yapılmıştı.
Milyonların izlediği "parodi" dehşeti! Sınıflar savaş alanı, karatahtada infaz tehdidi
OKULU ŞİDDET ALANI OLARAK KODLAYAN İÇERİKLER
Erişim engeli getirilen kanalda, okul şiddet dilinin hakim olduğunu 'infaz koridoru' olarak temsil edilirken, yaşanan okul saldırılarının benzerleri 'parodi' adı altında sahneleniyordu.
Öğretmenlerin 'komutan' olarak lanse edildiği videolarda, öğrencilerin akran zorbalığı ve haraç kesmeyi normalleştirmesi dikkat çeken ayrıntılar olarak öne çıkıyor.