Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeniden tartışmaların odak noktası olan dijital içeriklere yönelik denetimler arttırıldı. Milyonlarca takipçisi olan ve çocukları suça teşvik eden "Minecraft Parodileri" isimli YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Söz konusu kanalın şiddet içeriklerini Türkiye Gazetesi kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Türkiye'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşanan dehşetin etkileri sürerken, kanlı saldırılar sosyal medya ve dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisi tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kahramanmaraş'ta babasına ait 5 tabancayı alarak okula saldırı düzenleyen ve 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan içerikler ve saldırganın dijital ayak izleri, denetimsiz şekilde tüketilen dijital içeriklerin çocuk psikolojisine olumsuz etkilerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

ÇOCUKLARI ZEHİRLEYEN 'MİNECRAFT PARODİLERİ' KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Saldırıların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları suça teşvik edici içeriklerin yer aldığı platformlara yönelik harekete geçti.

Youtube'da 7,5 milyon abonesi bulunan 'Minecraft Parodileri' isimli kanala re'sen soruşturma başlatıldı ve kanal erişime engellendi.

TÜRKİYE GAZETESİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

İki ilde yaşanan kanlı saldırıların ardından Türkiye Gazetesi, şiddeti sıradanlaştıran, okul ortamını bir eğitim yuvasından ziyade, silahların, tehditlerin ve zorbalığın hüküm sürdüğü bir "savaş alanı" gibi gösteren “Minecraft Parodileri” kanalını kamuoyunun gündemine getirmişti.

Haberde, 7,5 milyon takipçisi bulunan ve her videosu milyonlarca izlenen bu kanalın, Youtube'un çocuklar için özel hazırlanan platformu 'YouTube Kids'te de görünmesi ve bunun neden olacağı yıkımlara vurgu yapılmıştı.

OKULU ŞİDDET ALANI OLARAK KODLAYAN İÇERİKLER

Erişim engeli getirilen kanalda, okul şiddet dilinin hakim olduğunu 'infaz koridoru' olarak temsil edilirken, yaşanan okul saldırılarının benzerleri 'parodi' adı altında sahneleniyordu.

Öğretmenlerin 'komutan' olarak lanse edildiği videolarda, öğrencilerin akran zorbalığı ve haraç kesmeyi normalleştirmesi dikkat çeken ayrıntılar olarak öne çıkıyor.

