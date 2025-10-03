"Çocuklarımızı yıkayamıyoruz" isyanı! Başkent susuz

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmirlilerin ardından Ankaralılar da susuz kaldı. Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül’den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Şehir genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak’ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi’nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Çeşmede uzun kuyruklar oluşuyor.

"ÇOCUKLARIMIZI YIKAYAMIYORUZ"

Çeşme sırası bekleyen ilçe sakinlerinden Tuğba Bar, “En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik” diye konuştu. 

