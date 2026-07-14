Çorum'da tarihi kale çevresinde riskli binalar yıkılıyor
Çorum’da tarihi Osmancık Kalesi çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, riskli yapı statüsündeki 98 bina yıkılmaya başlandı.
- Riskli alanda bulunan 98 binanın yıkımı başladı.
- Yıkım çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
- Hak sahiplerine bu süreçte yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldı.
- Yaklaşık 19 bin metrekarelik riskli alan park olarak değerlendirilecek.
- Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında 77 parsel acil kamulaştırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesindeki tarihi Osmancık Kalesi çevresi, "taş düşme riski" ve "afet riski" nedeniyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmişti.
Riskli alandaki 98 binanın yıkımı başladı. Çorum Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında yıkım çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
“PARK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK”
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, çalışmalar hakkında şunları söyledi:
Hak sahiplerine bu süreçte yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldı. Yaklaşık 19 bin metrekarelik riskli alan Osmancık ilçemize yeniden kazandırılacak. Bugün itibarıyla yıkım çalışmaları başlıyor. Çalışmalar tamamlandığında alan inşaat kalıntılarından tamamen temizlenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Yeni dönemde ise burası park olarak değerlendirilecek ve ilçemize yakışır örnek bir hayat alanına dönüştürülecek.
Kaya, Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında 77 parselin acil kamulaştırıldığını belirtti.