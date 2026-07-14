Çorum'un Osmancık ilçesindeki tarihi Osmancık Kalesi çevresi, "taş düşme riski" ve "afet riski" nedeniyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmişti.

Riskli alandaki 98 binanın yıkımı başladı. Çorum Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında yıkım çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, çalışmalar hakkında şunları söyledi:

Hak sahiplerine bu süreçte yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldı. Yaklaşık 19 bin metrekarelik riskli alan Osmancık ilçemize yeniden kazandırılacak. Bugün itibarıyla yıkım çalışmaları başlıyor. Çalışmalar tamamlandığında alan inşaat kalıntılarından tamamen temizlenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Yeni dönemde ise burası park olarak değerlendirilecek ve ilçemize yakışır örnek bir hayat alanına dönüştürülecek.