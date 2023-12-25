'Çukurlar Çetesi'ne dev operasyon! Örgüt elebaşı dahil 43 kişi gözaltında
Antalya merkezli “KAFES-24" Operasyonu ile 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin dudak uçuklatan mal varlığına da el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-24 operasyonu ile Çukur Çetesi'nin çökertildiğini, örgüt elebaşı Bayram Dinçer de dahil 43 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım ile Kafes-24 operasyonun detaylarını paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında, Antalya'da, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik “Kafes-24” Operasyonu düzenlendiğini aktardı.
TEFECİLİK YAPIYORLARDI
Söz konusu çetenin mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği ifade edildi.
Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız." sözleriyle çetelere karşı yürütülen operasyonlarda kararlılık mesajı verdi.