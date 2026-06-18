Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak rekorlara imza atan Lionel Messi, bu kez performansından çok hakem kararlarıyla gündeme geldi. Arjantinli yıldızın rakibine yaptığı müdahalede kırmızı kart çıkmaması futbol dünyasında tartışmalara neden oldu.

Son şampiyon Arjantin, grubun ilk maçında Cezayir’i 3-0 yendi. Tabelada sadece Lionel Messi vardı. Ancak maç 1-0 devam ederken 32’de Messi’nin arkadan Cezayirli Mandi’nin baldırına basması Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından görülmedi. Tartışmasız kırmızılık pozisyonda VAR da uykudaydı! Atılması gereken maçta 2 gol daha atan Messi, kupa tarihinde en yaşlı (38) hat-trick yapan isim olurken 16 golle rekortmen Klose’yi yakaladı. Arjantinli ayrıca 24 gole katkı verip Pele’nin rekorunu (21) kırdı. Bir yanda kırmızı görüp en az iki maç ceza alması gereken Messi, diğer yanda tarihe geçen Messi!

DOKUNULMAZLIK ZIRHI!

Ve dünya, futbolu ve gollerini değil Messi’nin kırmızı kartını konuştu. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen Arjantinli yıldızın böyle bir hareket sonrası sarı kart bile görmemesi “Dokunulmazlığı mı var?” ve “Bir defa daha gördük ki futbol sadece futbol değildir” yorumları yapıldı. Hakemin bu yönetimi ile Dünya Kupası’nın marka değerine zarar verdiği belirtildi. Eski futbolcu Roy Keane “Bence hakemler Messi’ye kör bakıyor, kırmızı kart görmeliydi. Hakemlerin ona çok saygı duyduğunu hissediyorum ya da sahnelerin arkasında bir şeyler oluyor” dedi.

Hat-trick yaptı ama ne yazar... Yakıştı mı Messi!

'VAR'JANTİN!

Messi’nin hareketine dünya genelinde sosyal medyada büyük tepki ve hakemlerin görmezden gelmesine eleştiri yağdı. ”VARjantin” şeklinde tepki gösteren futbolseverler hakem Marciniak’ın 2022 Katar finalinde Arjantin lehine verdiği tartışmalı penaltıyı hatırlattı.

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