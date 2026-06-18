Sarı lacivertliler, Podolski’nin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile karşılaşacak. İlk maç 21-22 Temmuz’da Kadıköy’de. Kanarya’nın, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına girebilmesi için 3 rakip geçmesi gerekiyor.

M. EMİN ULUÇ - Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe’nin rakibi, Polonya’dan Gornik Zabrze oldu. İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılan kura çekiminde İskoçya’dan Hearts ile Polonya’dan Gornik ihtimalleri olan sarı lacivertliler, görece olarak daha kolay rakibe düştü. Bir zamanlar Polonya liginin önemli takımlarından olan Zarbze kurulduğu tarih olan 1948 ile 1989 aralığında 14 lig şampiyonluğu yaşarken, 6 Polonya Kupası, 1 Polonya Süper Kupası, 1 de İntertoto Kupası kaldırmıştı.

UEFA’DA 416. SIRADA

Tam 37 yıl sonra bir zafer yaşayan, ligi ikinci bitiren Gornik’in sahibi de tanıdık bir isim; G.Saray’ın eski yıldızı Polonya asıllı Alman Lukas Podolski. Kulüp 24.70 milyon avroluk piyasa değeriyle, 240,80 milyon avroluk F.Bahçe’nin çok gerisinde. Gornik, son yıllarda Avrupa kupalarında düzenli yer alamadığı için UEFA bireysel kulüp sıralamasında 416. sırada. İlk maç 21-22 Temmuz’da Kadıköy’de rövanş 28-29 Temmuz’da Polonya’da. F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına girebilmesi için bu turla birlikte 2 rakibini daha saf dışı bırakması gerekiyor.

"KADIKÖY'DE SAVAŞMALIYIZ"

Gornik’in kalecisi Tomasz Loska, F.Bahçe ile eşleşmelerini değerlendirdi. 30 yaşındaki kaleci, “Bir futbolcu için Türkiye’de, böyle bir stadyumda oynamak gerçekten büyük bir tecrübe. İşin ekstra keyifli tarafı ise Lukas Podolski’nin daha önce G.Saray forması giymiş olması. Korkacak hiçbir şey yok; çıkıp oynamalı ve savaşmalıyız” dedi.

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