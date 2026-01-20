Soğuk havalarla mücadele sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son tahmin raporu geldi. Çarşamba gününden itibaren ülke genelinin yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülürken, 4 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışların sarı kodla uyarılan Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için de çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA NASIL?

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevrelerihafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU:

20 OCAK SALI

21 OCAK ÇARŞAMBA

22 OCAK PERŞEMBE

23 OCAK CUMA

