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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Türk astronot Atasever ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ile görüştü. Erdoğan, "Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Şimdiden yolun açık olsun" dedi.

Türkiye'nin Alper Gezeravcı ile başlayan uzay macerası Tuva Cihangir Atasever ile devam ediyor. 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da (yarın) saat 17.00'da yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirecek. Kritik uzay görevi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihangir Atasever ile görüştü. Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

ATASEVER: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uzay görevimizin ve mikro yer çekim araştırmalarının devamı olan yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?" sorusuna karşılık, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere New Mexico'da bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirtti.
 
Uçuşa hazır halde olduklarını, Alper Gezeravcı ile daha önce de hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Atasever, yoğun eğitimler aldığını, hazırlıkların son günü olduğunu ve yarın görevi gerçekleştireceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Türk astronot Atasever ile görüştü - 1. Resim

İKİNCİSİN AMA SON OLMAYACAKSIN

Erdoğan şunları söyledi:
 
"Ama sen şimdi önünde Alper abin gibi avantajın var. Bu avantajı gayet iyi kullanmak suretiyle inanıyorum ki çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Şu ana kadar da zaten onunla beraber belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. Ayrıca bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini arttıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına özellikle çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzayda olan merakını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak. Ben buna inanıyorum, gençsin, dinamiksin, önünde Alper abin gibi bir kılavuzun da rehberin de var. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Atasever de, "Görevimi tamamlayıp, başarılı bir şekilde ilgili deneylerimizi gerçekleştirip ülkemize döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

ATASEVER İKİ DEVLET TEK MİLLETİ TEMSİL EDECEK

Erdoğan'ın "Bir tarafta Türkiye bayrağı, öbür tarafta annen Azeri olması hasebiyle Azerbaycan adeta bayrağı ve her iki gardaşın da temsilini gerçekleştirmiş olacaksın" ifadelerini kullanması üzerine Atasever, "Nasıl yeryüzünde de iki bayrağımız, Türkiye Cumhuriyetimizin bayrağı ve Azerbaycan'ın bayrağı omuz omuza, yan yanaysa benim uzay yolculuğumda da göğsümün üzerinde yine yer alacaklar" dedi.
 
"İki devlet, tek millet" şuuruyla bu yolculuğun gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever'e başarılar diledi.
 
Atasever de görevi başarıyla tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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