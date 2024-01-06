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    Erdoğan Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

    Erdoğan Blinken&#039;ı Vahdettin Köşkü&#039;nde kabul etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyo.

    Blinken, görüşme öncesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

    4. KEZ BÖLGE TURU

    Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

    Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

    Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BlinkenErdoğanVahdettin Köşkü
    Haberler > Gündem > Erdoğan Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
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