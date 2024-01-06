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Erdoğan Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.
İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyo.
Blinken, görüşme öncesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
4. KEZ BÖLGE TURU
Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.
Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.
Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi