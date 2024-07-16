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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Toplantı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı. Kritik toplantıda ele alınacak en önemli konulardan birinin 'Suriye ile normalleşme' olduğu belirtildi.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

ESED İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın önemli detaylarından biri Suriye ile normalleşme maddesi. Son dönemde önemli adımların atılması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tam yetki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaptığı basın toplantısında da Esed'e çağrıda bulunmuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede görüşme yapalım' çağrımı yaptım iki hafta önce. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanımı görevlendirdim." ifadelerine yer vermişti.

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında da Suriye ile son gelişmeler ele alınacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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