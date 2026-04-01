Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bizim Çocuklar'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti.
- Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti.
- Bu sonuçla Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başarılar diledi.
- Erdoğan, Millî Takım'ın 24 yılın ardından futbolun en büyük sahnesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracağını belirtti.
- Cumhurbaşkanı, Millî Takım'ın grup maçlarında ve sonrasında başarıya ulaşacağına inancının tam olduğunu ifade etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷
Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.
Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.
Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum.