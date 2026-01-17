Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Sağtürk'ün görevden alınması sonrası Genel Müdürlük görevine yeni bir atama yapılmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.

Tan Sağtürk'ün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi uyarınca görevden alındığı belirtildi.

SAĞTÜRK'ÜN YERİNE ATAMA YAPILMADI

Aynı tarihli 2026/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı. Kararda Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan'ın getirildiği yer alırken, Genel Müdürlük görevine kimin atandığı bilgisi paylaşılmadı. Söz konusu kararlar yürürlüğe girdi.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

1969 İzmir doğumlu olan Sağtürk, balet ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur.

Fox TV'de "Bez Bebek" adlı dizide "Hakan" karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol aldı.

Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.

