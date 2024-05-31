Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Külliye'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan diplomasisinden sonra Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

MACARİSTAN DİPLOMASİSİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.