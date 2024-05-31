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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

Gündem Haberleri

Diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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