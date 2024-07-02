Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet kayırmacılığın kitabını yazıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti: “Eş dost, akraba, tanıdık çiftliğine çevirdikleri belediyelerde kayırmacılığın âdeta kitabını yazıyorlar. El değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor.”

EMRAH ÖZCAN ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap etti. 31 Mart mahallî seçimleri ve yeni yol haritasına yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Son bir yılda 10 ay arayla üst üste üç seçim geçirdik. Her kademede danışmaya ve diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm arıyoruz.

Hepinizin bildiği gibi AK Parti’nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikâyesidir. 30 sene önce millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık. 2002’de bize iktidar kapısını açan da iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarılarımız, gayretlerimizdir. En büyük referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu gerçek 1994 senesinden beri değişmemiştir ve değişmeyecektir. AK Parti belediyeciliği bugün küresel ölçekte bir marka hâline gelmiştir.

VERİLEN SÖZLER UNUTULDU

Son seçimlerde muhalefet tamamen ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları istismar ettiler. Hayat pahalılığı altında ezilen insanımızın popülizme kapılmasına engel olamadık.

Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Verilen sözlerin tamamı unutuldu. Ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Hizmetlerin tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. Hizmet etmek yerine bugün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar.

Devraldıkları kimi belediyelerde eski başkanlarımıza iftiralar atacak kadar siyasi ahlaktan yoksun davrandılar. Bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar. Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turuyla diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar.

HASTALIKLAR NÜKSETMEYE BAŞLADI

Eş dost, akraba, tanıdık çiftliğine çevirdikleri belediyelerde kayırmacılığın adeta kitabını yazıyorlar. Geride bıraktığımız üç aylık dönemde güya özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmek, cinsiyetsizleştirme politikalarına aleni destek vermek, belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatları olmadı.

El değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsaade edilmemeli.

MUHASEBENİZİ YAPACAKSINIZ

Başınızı yastığa koyduğunuzda muhasebenizi yapacaksınız. Önümüzdeki beş sene boyunca bir tek günü bile boş geçirmeyecek, boşa harcamayacak, israf etmeyeceksiniz. Sizlerin milletimizin arasında kimi zaman bir iş makinesinin üzerinde kimi zaman bir şantiyede göreceğiz. Halktan uzak durursanız halk da sizden uzaklaşır.

Yerelde bir rehavet yaşanırsa, hükümette başarılı olsak da arzu ettiğimiz neticeyi alamayız. Sessiz yığınların çığlıklarına kulak vermek yerine sesi çok çıkanların bizi yönlendirmesine müsaade edersek sadece güç kaybı yaşamayız. Hükûmet olarak, genel merkez olarak milletimizin 31 Mart’ta verdiği mesajı okuduk, anladık ve değerlendirmelerimizi buna göre yapıyoruz.

MUHALEFETE KAYSERİ TEPKİSİ: ZEHİRLİ DİLİN KIŞKIRTMASI

Kayseri’de yaşanan olaylara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Kayseri’de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun, insanların evlerini yakmak, Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz.”

AK PARTİ UYARDI: TEVAZU VE GAYRETİ ELDEN BIRAKMAYIN

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediye başkanları genel merkez yönetimi ve kabine üyelerine tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında talan edilmesinden dolayı şikâyette bulundu. Başkanlar “Tarım arazilerine dokunulsun istemiyoruz. Bununla ilgili hemen bir çalışma yapılması ve bir standarda oturtulması gerekiyor. İmar konusunda tarım arazilerinin dokunulmazlığı ön plana çıkarılmalı. Bunların denetimi konusunda somut adımlar atılmalı” dedi.

DEPREM ŞEHİRLERİNE DESTEK ARTMALI

Öte yandan, bazı doğu şehirlerinde ilçe belediye başkanlığı yapanlar, bölgeye termal yatırımlar gerçekleştirilmesi konusunda talepte bulundu. Birçok belediye başkanı ise asfalt konusunu şikâyetlerini iletti. Deprem şehirlerinin belediye başkanları da “Bizim özel durumumuz var. Depremden dolayı nüfus azaldı. Buna paralel gelir azaldı ve deprem sebebiyle giderler arttı. Desteklerin artırılmasını istiyoruz” diye konuştu

AK Parti önümüzdeki süreçte yeni planlamalar yaparak, yerel yönetimlerdeki marka olma özelliğini güçlendirmek için yeni adımlar atmayı planlıyor.

VATANDAŞLA ARANIZA DUVAR ÖRMEYİN

Kampta, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebeplerinden birisi olan “kibir” konusu da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre genel merkez yönetimi “Kibri bir tarafa bırakın. Tevazu, gayret ve samimiyeti elden bırakmayın. Aşırı lüksten, aşırı gösterişten ve şatafatlı hayattan kaçının. Vatandaş ile aranıza duvar örmeyin. Vatandaşın hoşlanmayacağı bir hayat tarzı benimsemeyin. Partimizin kuruluş amacını ve halka hizmet mottosunu unutmayın. Daima halkla birlikte halkın içinde olun” tavsiyesinde bulundu.