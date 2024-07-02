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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud&#039;u kabul etti
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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