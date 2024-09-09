Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

TUNCELİ'DE 4 ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı.