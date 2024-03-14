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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akbelen" kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akbelen" kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan &quot;Akbelen&quot; kararı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKBELEN'DE NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı’na linyit madeni kurulacağı ve bu nedenle de bazı ağaçların kesileceği duyumları köylülerin protestolarına neden olmuştu.

Bölgeye önce Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ardından da CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş, ancak onlarda protesto edilmişti.

30 Temmuz 2023'te ise Muğla Valiliği, Akbelen'de protestolara neden olan kömür madeni için Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların sona erdiğini duyurmuştu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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