Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan F-35 açıklaması: Trump&#039;a para verdiğimizi hatırlattım
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resepsiyonunda yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'A F-35 UÇAKLARI İÇİN PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sumud Filosu yüksek alarm durumunda! İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisi yaklaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sumud Filosu yüksek alarm durumunda! İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisi yaklaştı - Gündemİsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisi yaklaştı"Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi - GündemTürkiye, Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti?ORC'nin son anketi açıklandı: İşte partilerin son durumu - Gündemİşte partilerin son durumuİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştıTürkiye'den Küresel Sumud Filosu'na yardım eli! MSB, 11 kişiyi tahliye etti - GündemTürkiye'den Küresel Sumud Filosu'na yardım eliİstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - Gündemİstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...