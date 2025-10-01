Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resepsiyonunda yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'A F-35 UÇAKLARI İÇİN PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.