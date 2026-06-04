Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerden müspet neticeler de alacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tchiani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tchiani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye -Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA; sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor.

Önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz. 300'ü Türkiye burslarıyla olmak üzere beş yüze yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyoruz.

"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de alacağımıza inanıyorum."

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