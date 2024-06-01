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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama ve görevden alma kararları
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı. Aynı zamanda bakanlıklardaki için yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİNE YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları - 1. Resim
 İnan, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları - 2. Resim

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları - 2. Resim
 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız ve Sevim Aslan Erkan atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları - 3. Resim
Vergi Başmüfettişliğine ise Fatih Dündar getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları - 4. Resim

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alırken yerine Enver Verep getirildi.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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