Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı. Aynı zamanda bakanlıklardaki için yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.
IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİNE YENİ ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.
İnan, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız ve Sevim Aslan Erkan atandı.
Vergi Başmüfettişliğine ise Fatih Dündar getirildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alırken yerine Enver Verep getirildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi