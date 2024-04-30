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Adıyaman'da 'sürpriz' yumurta! Daha önce böylesini görmediniz... Bakan hayrete düşüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da &#039;sürpriz&#039; yumurta! Daha önce böylesini görmediniz... Bakan hayrete düşüyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, üzerinde daire ve ortasında ise hilal görseli olan yumurta görenleri şaşırtıyor. Yumurtanın sahibi İsmet Ekinci, "Bu da Allah’ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Adıyaman merkezde yaşayan İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçede beslediği tavuklardan birinin yaptığı yumurta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde tavuklarını yemleyen İsmet Ekinci, tavukların yumurtaları almak istedi. 6 adet yumurtadan birinin üzerinde daire ve ortasında hilal şeklini gören Ekinci, gördüğü yumurta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha önce böyle yumurta görmediniz! Bakan hayrete düşüyor - 1. Resim

'GÖRENLER DE HAYRET EDİYOR'

Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bugüne kadar böyle bir şeyi duymadığını vurgulayan İsmet Ekinci, “Sabah kalkıp tavukları yemlemeye gittim, baktım kümeste 3-4 yumurta var, baktım bir tanesinde ay yıldız var, kaldırdım getirdim. Bu da Allah’ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Görenler de hayret ediyor yani, şaşırıyorlar diyorlar böyle bir şey olamaz. Ben tavukları seviyorum ve bu yüzden de besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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