Darp edilen gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: Ömrü hayatımda duymadığım şeylere maruz kaldım

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Fehime Kartal darp edip telefonuna zorla el koyulmuştu. Gözaltına alınan saldırganlar İ.M. isimli kadın ile A.S.M savcılığın tutuklama talebine rağmen serbest bırakılması tepki çekmişti. Genç muhabir Fehime Kartal, TGRT Haber Taksim Meydanı programında yaşadıklarını anlattı. Kartal, "Ömrü hayatımda duymadığım şeylere maruz kaldım" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları haberler ile gündemi takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri bir kez daha çirkin bir saldırı ile karşı karşıya kaldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Fehime Kartal, yangını haber yaptığı sırada İ.M. isimli kadın ile A.S.M isimli şahıs tarafından etrafı sarılarak darp edildi. Zorla telefonuna el konulan Fehime Kartal, yaşadıklarını TGT Haber canlı yayınında anlattı.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı Programına katılan Kartal, şunları söyledi:

ÇEKTİĞİMİ VİDEODA MAHREMİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

"Yangın haberi yaptığım sırada yaşlı bir amcanın yangını seyrederken düştüğü ihbarını aldık. Bu bir iddiaydı. Teyit etmek için üst caddeye çıktık. Haber Whatsapp grubuna olay yerine gittiğimi bildirdim. Olay yerine bir kadın muhabir olarak tek başıma gittim. Sokağın karşısından 7 saniyelik bir video aldım. Olay yerinin dışında herhangi bir mahremiyete yol açacak bir görüntü söz konusu değil.

"SENİ PARÇALARIZ" DİYEREK ÜZERİME KOŞTULAR

Saldırganların 'Ne çekiyorsun?' sözü üzerine de çekimi kestim. Videoyu Whatsapp grubuna attım. "Seni parçalarız" sözleri, bağrışmalar ile üzerime koştular. Bir kadın olmam, bir gazeteci olmam onları engellemedi. Şu an o anları anlatmak, yaşıyor gibi titrememe neden oluyor. Daha önce olay yerlerinde çokça yaşadık, yaşıyoruz. Kamusal bir görev yapıyoruz. Bu tarz saldırıları yaşamamız gerekiyor.

TELEFONUMU ALIP KURCALADILAR, TEHDİT ETTİLER

Ali Sait Mercan bir hışımla telefonumu elimden aldı. Kendi telefonu gibi kurcalamış. Whatsap'a girip, videoyu mesajımı silmiş, 'Bu video paylaşılmayacak' diye mesaj atmış. O anda bir meslektaşım arıyor, onu da tehdit ediyor. Gözlerindeki o nefreti o kini gördüm. Öldürmek istercesine ateş fışkırıyordu. Ömrü hayatımda duymadığım küfürlere maruz kaldım. Sadece erkekler değil, hemcinslerim de küfürler etti.

SUSMAYACAĞIZ, GEREKİRSE TEKRAR ORAYA GİDECEĞİM

Ben özellikle adliye muhabiri olarak yıllarca haber yaptım cinayetle, istismarla ilgili davalara girdim ve herkesin sesi oldum. Ama maalesef benim sesim kıstırıldı. Bazı şüphelilerin isimleri belli oldu. 2 kişinin firari olduğunu biliyoruz. Biz susmayacağız. Görevimi yapmak için gerekirse tekrar oraya gideceğiz.”

BU KONUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!

Gazeteci Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş saldırıya ilişkin tepki gösterdi. Hacır, “Görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Fehime Kartal şiddete maruz kaldı. Bu konunun takipçisi olacağız, hassasiyetle üzerinde gideceğiz" derken, Yarkadaş ise “Gazetecilere saldırı sıradan hale geldi. Faillerin cezasız kalması bu tür olayların sürmesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı.