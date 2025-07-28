Gazeteciye saldırıp, telefonunu zorla aldılar! Savcılık talebine rağmen serbest kaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan İ.M. isimli kadın ile A.S.M savcılığın tutuklama talebine rağmen serbest bırakıldı. Saldırganlar genç muhabir Fehime Kartal'ı darp edip telefonuna zorla el koymuşlardı. Olaya ilişkin bazı şüphelilerin ise firari olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan İ.M. isimli kadın ile A.S.M. adliyeye sevk edildi. Bazı şüphelilerin ise firari olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kuruçeşme'de yüksekten düşen Hacı Ahmet Kurt hayatını kaybetti. Bölgede başka bir haberde bulunan İHA muhabiri Fehime Kartal olayı haber alarak adrese gitti. Olay yerine gelen Fehime Kartal, yolun karşısında yaklaşık 7 saniyelik çekim yaparak, olay yerinde olduğunu bildirmek için iş grubuna görüntüyü gönderdi. Saniyeler içerisinde Kartal'ın etrafını saran grup ağza alınmayacak küfürler ile tehditler savurdu. A.S.M isimli şahıs Kartal'ın elinden telefonunu zorla alarak, bağlı olduğu iş grubuna girip, "Bu haber paylaşılmayacak" şeklinde bir mesaj yazdı. Çember içine alınan kadın muhabiri, olay yerine sonradan gelen polis uzaklaştırdı. Kadın muhabirin uzaklaşmasına rağmen, grubun arasından sıyrılan bir saldırgan, "Senin yerini bulacağım" diyerek tehdit etti.

"PARAMPARÇA EDERİZ"

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, muhabir Fehime Kartal'ın olay yerine gelerek cep telefonuyla uzaktan kısa bir çekim yaptığı görülüyor. Bu sırada kalabalığın içinden bir kadının, "Niye çekiyorsunuz? Olay yeri inceleme mi?" diyerek muhabire tepki gösterdiği, ardından da, "Sosyal medyada izlersek sizi burada paramparça ederiz" sözleriyle tehditte bulunduğu duyuluyor.

Tehdidin hemen ardından, aralarında kadının da bulunduğu kişiler Kartal'ın yanına geliyor. Gruptaki bir kişi, muhabirin cep telefonunu zorla alıyor. Yaşanan arbede sırasında başka bir kadının muhabirin kamerasına ve eline vurduğu; bu esnada telefonu alan ve kendisine aitmiş gibi kullanan kişinin ise gelen çağrıya cevap verdiği görüntülere yansıyor. Kayıtlarda, muhabirin telefonunu ısrarla geri istemesine rağmen başarılı olamadığı da görülüyor. Videonun son bölümünde ise öfkeli bir erkeğin, kendisini engellemeye çalışanlara "Bırak" diye bağırarak muhabirin üzerine yürüdüğü ve ağır hakaretlerde bulunduğu anlar yer alıyor.

SAVCILIK TALEBİNE RAĞMEN SERBEST KALDILAR

Kartal, şahıslardan şikayetçi olurken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek", "Tehdit" ve "Hakaret", "Yağma (gasp)" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilerden İ.M. isimli kadın ile A.S.M. yakalandı.

Gözaltına alınan iki saldırgan savcılığın tutuklama talebine rağmen serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.