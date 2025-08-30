Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı! Sosyeteyi sarsan vefatta yeni detay…

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu ile eşi Hakan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Yatağında ölü bulunan genç kızın vefatındaki detay ortaya çıktı.

Zeynep Akçakayalıoğlu - Hakan Kayalıoğlu

ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Sabah’ta yer alan habere göre, Defne'nin belinde yaşadığı stres kırığı nedeniyle bir süredir güçlü ilaçlar kullandığı, olay gecesi ise bu ilaçlara ek olarak uyku hapı da aldığı öğrenildi.

Yazar Bülent Cankurt, sosyeteyi sarsan ölümle ilgili şu satırları kaleme aldı:

“Herkes Defne'nin sır ölümünü merak ediyordu, sebebini öğrendim. Defne'nin, iki yıldır, golf oymaktan kaynaklı belinde stres kırığı varmış. Son dönemde ağrıları çok artınca anne-babası Defne'yi New York'ta bir doktora götürmüş. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı varmış. Ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye dönmüş. Doktoru ağrıları için ağır bir ilaç vermiş. Defne, uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı almış. İşte bu yüzden vefat ettiği düşünülüyormuş.”

DÜN DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirilmişti. Defne Akçakayalıoğlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı. Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

YAKIN ARKADAŞI CENAZEDE FENALAŞTI

Öte yandan, cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, ABD'de Şikago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler üzerine lisans yaptı. Defne Akçakayalıoğlu'nun babası Hasan annesi ise Zeynep Akçakayalıoğlu'dur.

Yaklaşık 1 aydır Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışan Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu.