DEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı! Müdürü olan sıfır okul, 2 yıldır kapalı

Diyarbakır'ın DEM'Li Yenişehir Belediyesinin ruhsat vermediği okulun açılışı iki yıldır yapılamıyor. İlçedeki öğrenciler başka semte okula gitmek zorunda kalırken veliler, "Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda her şey tamamlandı, hatta okul müdürü bile atandı. Şu an sadece ruhsat sıkıntısı yaşamaktayız. Bir an önce ruhsat sorununun çözülmesini ve okulun açılmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda DEM'li belediyenin ruhsat vermediği gerekçesiyle 2 yıldır tamamlanan okulun  açılışının yapılmadığı öne sürüldü.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okulun açılmasını isteyen veliler, gerekli işlemlerin tamamlandığını ancak ruhsat sorunu nedeniyle gecikme yaşandığını ifade etti. Veliler, yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

DEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı! Müdürü olan sıfır okul, 2 yıldır kapalı - 1. Resim

YARIM SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞ

Velilerden Mücahit Çetin, çocuklarını kendi imkânlarıyla yaklaşık yarım saat yürüyerek başka bir semtteki okula gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çetin, "Çocuklarımız yaz aylarında kavurucu sıcakta, kış aylarında ise dondurucu soğukta servis imkânı olmaksızın eğitimlerine devam etmek zorunda bırakılıyor.

DEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı! Müdürü olan sıfır okul, 2 yıldır kapalı - 2. Resim

Bu nedenle okulun yeni eğitim ve öğretim döneminde açılmasını istiyoruz. Sayın Kaymakamımız Yunus Ataman ve ilçe muhtarımızdan Allah razı olsun, ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir an önce bize yardımcı olmaya çalıştılar. Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda her şey tamamlandı, hatta okul müdürü bile atandı. Şu an sadece ruhsat sıkıntısı yaşamaktayız. Bir an önce ruhsat sorununun çözülmesini ve okulun açılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakini Erdal Güneş ise, 2 yıldır yapımı biten okulun açılmasını istediklerini belirterek, "Yenişehir Belediyesinde ruhsatın yavaş ilerlemesinden dolayı bu döneme yetişmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bunu hızlandırın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

