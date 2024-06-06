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DEM'li Eş Başkan Tülay Hatimoğulları'ndan Türk polisine çirkin benzetme!

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Gündem Haberleri

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden alınması sonrası Hakkari'ye giden Tülay Hatimoğulları, Türk polisi hakkında çirkin sözler sarf etti. Hatimoğulları, "İsrail burada" diyerek Türk polisini soykırımcılara benzetti.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, terör örgütü ile iş birliği halinde olması PKK adına esnafı tehdit ederek para topladığı gerekçesiyle görevinden alınarak tutuklandı.

DEM'li Eş Başkan Tülay Hatimoğulları'ndan Türk polisine çirkin benzetme! - 1. Resim

Akış'ın görevinden alınmasını ve tutuklanmasını protesto edilmeye başlandı. Valilikten gelen yasağa rağmen Hakkari'de toplanan DEM'liler arasında Eş Başkan Tülay Hatimoğulları da yer aldı. Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmasında Türk polisine yönelik kullandığı ifadeler tepki topladı.

"İSRAİL GİBİ DAVRANIYORLAR BİZE"

Hatimoğulları, terör örgütü propagandası yapan göstericilere müdahale eden Türk polisi hakkında "İsrail burada, gitmelerine gerek yok, İsrail gibi davranıyorlar bize." gibi çirkin benzetmede bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
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