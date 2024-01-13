Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz’de nefes kesen tatbikat, SAT timi adayı böyle ele geçirdi

13 Ocak 2024 12:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 13:17

Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarından yaklaşık 17 bin personelin katılımıyla icra edilen Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de fiili ve atışlı olarak gerçekleştirilen Denizkurdu-I tatbikatının basın safhası yapıldı.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan gemiler Aksaz Limanı'ndan hareket etti. Doğu Akdeniz’de icra edilen tatbikatın basın gününde TCG Salihreis Fırkateyni'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan brifing verdi. Tatbikatta, mayın tehdidi altında liman çıkışı yapan kuvvetlerin korunmasına ilişkin senaryo gereği Taktik Pençe Harekatı icra edildi.

Bu kapsamdaki senaryo gereği, ağırlığından kurtulmuş olarak deniz yüzeyinde kontrolsüz şekilde sürüklenen mayınların imhası maksadıyla milli olarak geliştirilen harekat uygulandı. Tespit edilen mayın helikopter vasıtasıyla intikal ettirilen SAS timi tarafından imha edildi.

SAT TİMİ ADAYA İNİŞ YAPTI

Tatbikatta ikinci faaliyeti olarak hedef adaya (Yılancık Adası) istinaden 'İlk Giriş Harekatı' iki safha halinde icra edildi. İlk safhada helikopter tarafından adanın kuzeydoğusundaki hedefe top atışı yapıldı. Ardından SAT botu tarafından adanın kuzeydoğu burnundaki hedefe atış yapılarak bu hedef kontrollü olarak patlatıldı. Daha sonra da helikopterden paraşüt atlayışı yapan SAT timi adaya iniş yaptı. İ

kinci safhada da amfibi unsurlarca gemiden hedefe ve gemiden kıyıya manevralar icra edildi. Manevra doğrultusunda 12 amfibi deniz piyadesi helikopter ile Yılancık Adasına indirildi. Gemiden kıyıya manevra kapsamında da 170 amfibi deniz piyadesi, çıkarma plajına intikal ettirildi.

Amfibi deniz piyadelerinin adayı emniyete alması sonrasında paraşüt ile atlayan SAT timi tarafından Türk bayrağı açıldı. Tatbikatta ayrıca, Denizaltı savunma harbi yeteneklerine yönelik senaryolar da icra edildi. Son olarak, yüzer, dalar ve uçar unsurların iştirakiyle resmi geçit töreni icra edildi.

TATBİKATI 24 ÜLKEDEN ASKERİ ATAŞELER TAKİP ETTİ

Tatbikatı TCG Salihreis Fırkateyni'nden Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral M. Baybars Küçükatay, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral M. Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral K. Kaan Türkkan da takip etti.

Ayrıca tatbikatı takip edenler arasında, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Fransa, İran, Kamerun, KKTC, Kore Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus ve Yemen'den 28 askeri ataşe de yer aldı. Diğer yandan tatbikat esnasındaki patlamalarda hiçbir deniz canlısına zarar gelmemesine dikkat edildi.









