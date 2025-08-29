Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı! Teknenin çarptığı kadının bacakları kırıldı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos günü evine 20 metre mesafede olan koydan denize giren Ayşe Betül Terzioğlu, korkunç bir kaza geçirdi.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Kapaklı Köyü Muhtarı Ali T.'nin kullandığı 'İmpartor77' adlı tekne, yüzen kadına çarptı. Bacaklarından yaralanan yaşlı kadın başka bir teknenin yardımıyla denizden çıkarıldı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KAÇMAK İÇİN ZAMANIM OLMADI"

Terzioğlu, olayla ilgili verdiği ifadede, "Denize girmeden önce denizde herhangi bir tekne olup olmadığını kontrol ettim, benim gireceğim esnada herhangi bir tekne yoktu ve denize girdim. Aynı gün saat 17.15 sıralarında denizde yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm kaçmak için zamanım olmadı. Tekne bana çarptığı esnada bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissi duydum, daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim bir şahıs bana elini uzatarak beni tekneye çekmek istedi ancak yaşadığım şiddetli ağrı sebebiyle hareket edip tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çektiler. Sağ bacağımın üst kısmında kırıkların olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

KAPTAN SERBEST BIRAKILDI

Terzioğlu, kendisine çarpan tekneyi daha önce de gördüğünü belirterek, "Bana çarpan tekne daha önceki günlerde de aynı sahilde dikkatsiz ve süratli olarak sahile yakın seyir yapmaktaydı, çoğu zaman tekne sahile hızlı bir şekilde gidiyordu" diye konuştu.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan muhtar Ali T., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.