Denizin ortasında can pazarı! Saniyeler içinde battı, atlayarak kurtuldular

14 Aralık 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:50

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası yaparken battı. Korku dolu anların yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtardı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DENİZE ATLADILAR

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan denize atlayan kişilerin olduğu görülüyor.