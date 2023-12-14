Denizin ortasında can pazarı! Saniyeler içinde battı, atlayarak kurtuldular
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Körfezi'nde, içinde 24 kişi bulunan yüzer havuz batmaya başlayınca can pazarı yaşandı. Bazı vatandaşlar denize atlayarak kaçarken korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası yaparken battı. Korku dolu anların yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtardı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DENİZE ATLADILAR
Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan denize atlayan kişilerin olduğu görülüyor.