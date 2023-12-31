Felaketi yaşayan Hatay'da en buruk yılbaşı: Deprem mezarlığına koştular

31 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 14:55

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’ndeki deprem mezarlığında bugün hüzün ve gözyaşı vardı.

Vatandaşlar,yeni yıl öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Depremde eşini, 2 çocuğunu, kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Mehmet Yılmaz ise yürekleri burktu.

'2023'Ü HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Mehmet Yılmaz, hayatta kalan kızı ile birlikte ailesinin mezarlarını ziyaret etti. 2023 yılını unutmayacağını dile getiren Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Ben eşimi, 2 oğlumu, annem, kardeşim, abim ve çok sevdiğim komşumu depremde kaybettim. Birinci derece olarak 5 yakınımı depremde kaybettim. Ailemden geriye kızım ve ben kaldık. Babam ve kardeşlerimde sağ salim hayattalar. Ben depremde vefat eden ailemi ziyarete geldim. Onlarda olmuş olsa daha mutlu olacaktı, demek ki kaderleri böyleymiş. 2023’ü hiç unutmayacağız. Unutulmayacak. İçimizde yaşıyoruz her şeyi, kalbimize gömdük."

Yılbaşı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Mehdi Hindevi, “Depremde; annem, babam, eniştem ve yeğenimi kaybettik. Biz bu gün yılbaşı olduğu için ziyarete geldik. Rabbim rahmet eylesin” şeklinde konuştu.