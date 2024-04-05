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Depremde Ebrar Sitesi enkazında kalan polis Kayseri'de çocuk sanılarak toprağa verilmiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Depremde Ebrar Sitesi enkazında kalan polis Kayseri&#039;de çocuk sanılarak toprağa verilmiş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerine Ebrar Sitesi'nde yakalanan polis memuru Mustafa İlhan'ın cenazesiyle ilgili skandal ortaya çıktı. İlhan’ın cesedinin çocuk sanılarak başka bir aileye verildiği ve Kayseri'de defnedildiği DNA sonucu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4’üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 14 aydır haber alınamıyordu.

ACILI AİLE AYLADIR CENAZESİNİ ARIYORDU

Aylardır polis memuru Mustafa İlhan’ı arayan acılı ailesinden alınan DNA örneği ile yapılan karşılaştırma neticesinde bir eşleşme tespit edildi. DNA testinin ardından Kayseri'ye defnedilen 14-15 yaşlarındaki bir çocuk cesedinin kayıp olan polis memuru Mustafa İlhan'a ait olduğu belirlendi.

14 ay boyunca bulunamayan polis memuru Mustafa İlhan’ın cenazesi 5 Nisan Cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Şehitlik Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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