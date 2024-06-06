Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanmasında hakim davadan çekilme kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde kendisini kesici bir aletle yaralayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluğu devam ederken, davada gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin azmettiricilik suçlamasıyla yargılanmasında hakim, davadan çekilme kararı aldı.

Tutuklu fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettirici olarak yargılandığı silahlı saldırı davasında yeni bir gelişme oldu. Dava sürerken Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, mahkeme hakimi ile tartıştı.

DAVADAN ÇEKİLME KARARI ALDI

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, tartışma sonrası davadan çekilme kararı aldı. Hakimin çekilme kararını açıkladığı dilekçede, avukatın taleplerini reddettiğini fakat kendisine avukat tarafından baskı yapıldığı belirtildi.

ODASINA İZİNSİZ GİRMİŞ

Dilekçede, "sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir" ifadeleri yer aldı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Duruşmada hakim, saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi ise, hakimin kararını bozarak davaya devam etmesini istedi. Hakimin çekilme kararının ardından davaya yeni bir hakim görevlendirilmesi bekleniyor.