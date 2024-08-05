Diplomasi değil tiyatro! ABD İran'ı 'Netanyahu çıldırdı' diye uyarmış

ABD bir taraftan Heniyye suikastı sonrası İsrail’e güçlü karşılık vereceğini açıklayan İran’ı ikna etmeye çalışırken bir taraftan da soykırımcı siyonistlerle karşı saldırı için iş birliği yapıyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğraması sonrası bölgesel bir savaş çıkma ihtimali konuşuluyor. Kuveyt gazetesi el-Ceride, gündem oluşturacak bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre, ABD’li yetkililer perşembe günü özel uçakla Ankara’dan gizlice Tahran yakınındaki Karan şehrinde gitti. Amerikan heyeti, burada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle iki saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Amerikalılar, İran’a Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgesel savaş istediğini “İsrail’e saldırıp bu oyununa gelmeyin” diye uyarıda bulundu.

ABD olarak İsmail Heniyye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu’nun kontrolden çıktığını söyledi.

SALDIRI OLURSA İSRALİ’İ SAVUNURUZ

Görüşmede ABD heyeti “Heniyye suikastından haberimiz yoktu” dedikten sonra iyi niyet göstergesi olarak İran’daki bazı MOSSAD ajanlarının listesini İran’a verdi. Heyet İran’a “Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu’ya en büyük darbeyi vurursunuz” dedi. Burada, Trump’ın İran’a karşı daha sert olduğu hatırlatıldı ve Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump’a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

El-Ceride’nin haberindeki ayrıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Biden’ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu’dan hiç memnun olmadığı ve İran’ın saldırması durumunda İsrail’i savunacaklarını ancak büyük savaş istemedikleri ABD’liler tarafından İran heyetine iletildi.

Bu arada ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Orta Doğu’daki gerilimle ilgili İran’ın geri adım atıp atmayacağına ilişkin sorusunu “Umarım. Bilmiyorum” diyerek cevapladı.

"BANA MAVAL OKUMA BİBİ"

ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçen hafta Washington’daki görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilginç ifadeler kullandığı iddia edildi. İsrail’den Kanal 12’nin haberine göre, 25 Temmuz’da Beyaz Saray’daki görüşmede Netanyahu’nun “İsrail’in karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerinde yol aldığını” belirtmesi üzerine Biden, “Bana maval okuma. Beni de çantada keklik zannetme” ifadesini kullandı.