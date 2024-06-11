Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin ateşkes kararına destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin ateşkes kararına destek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan BM&#039;nin ateşkes kararına destek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) 'ateşkes' sağlanmasına yönelik alınan kararı Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz.

İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.

Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gece saatlerinde dehşet! Genç kadın araç içerisinde vurulmuş halde bulundu14 ilde 'paravan şirket' operasyonu: 'Sibergöz-44'te 107 şüpheliye gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İçinde hasta olduğuna inanmadılar, ambulansın önünü kesip kontrol ettiler - GündemAmbulansın önünü kesip içini kontrol ettilerBayram öncesi bedava! Duyan koştu, kapış kapış gitti... Mücadele anları kamerada - GündemBayram öncesi bedava! Duyan koştu, kapış kapış gittiİliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi - Gündemİliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildiNiğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı - GündemKöprü kenarına atılan cesede ilişkin yeni gelişmeYusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı: Ulaşım 25 dakika kısalacak - GündemViyadük açıldı, ulaşım 25 dakika kısaldıMetin Lokumcu davası: Savcılık, polislerin beraatını istedi - GündemMetin Lokumcu davası: Savcılık, polislerin beraatını istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...