Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin ateşkes kararına destek

BMGK'dan Gazze için bir ilk! Ateşkes tasarısı kabul edildi

BMGK'dan Gazze için bir ilk! Ateşkes tasarısı kabul edildi

Gazze'de İsrail'in katliamına destek veren Biden Fransa'da ateşkes çağrısı yaptı

Gazze'de İsrail'in katliamına destek veren Biden Fransa'da ateşkes çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) 'ateşkes' sağlanmasına yönelik alınan kararı Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz.

İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.

Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."