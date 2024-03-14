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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Terörle mücadelede icazet almayız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Terörle mücadelede icazet almayız

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PYD/ YPG’ye verilen desteğe işaret ederek bunun Türkiye ve ABD ilişkilerinin gelişmesindeki en büyük engel olduğunu söyledi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD temaslarını değerlendiren Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye-ABD Stratejik ilişkilerinin derinleşmesinin önündeki en büyük engelin PYD/ YPG’ye verilen destek olduğunu söyledi.

Keçeli “(ABD) Onlara PKK, YPG ve FETÖ’yle ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefi k bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alanlarla iş birliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik. ABD’lilerle temalarımızda terör örgütü PKK ile mücadelemizde izin veya icazet almamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik yurt dışı kaynaklı operasyon yapacaksak BM Antlaşması’nın 51. maddesini baz alırız” dedi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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