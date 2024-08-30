Diyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü 3 yaralı!
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri 16 yaşındaki Muhammed Akın D. olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybederken yaralanan 3 kişinin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı