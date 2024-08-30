Diyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü 3 yaralı!

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 22:22 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 22:35 - Güncelleme:

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri 16 yaşındaki Muhammed Akın D. olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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