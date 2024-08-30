Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü 3 yaralı!

Diyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü 3 yaralı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü 3 yaralı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri 16 yaşındaki Muhammed Akın D. olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybederken yaralanan 3 kişinin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Su Ürünleri Av Sezonu yarın başlıyor! Balıkçılar 'vira bismillah' diyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Su Ürünleri Av Sezonu yarın başlıyor! Balıkçılar 'vira bismillah' diyecek - GündemSu Ürünleri Av Sezonu başlıyor!Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Oğuzhan Atsız hakkında gereği yapıldı - GündemErdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret etmiştiOsmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - GündemOsmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar varKozan’da 1 saat yağan yağmur hayatı felç etti - Gündem1 saat yağan yağmur hayatı felç ettiİstanbul'da ölümlü metrobüs faciasında 5 kişi tutuklandı - GündemMetrobüs faciasında sıcak gelişmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'iç kalede gedik açtırmayız' mesajı! 5. kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz - Gündem"5. kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...