Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bismil'e bağlı Şerefli köyünde bulunan plastik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın bir anda tüm binayı kapladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

