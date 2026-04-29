Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine yönelik asılsız iddiaları yalanladı. Sürecin canlı yayında, dış müdahaleye kapalı ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak tamamlandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul’da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerini belirleme sürecine yönelik spekülasyonlara son noktayı koydu.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

KURA SONUÇLARINA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

DMM spekülasyonlara son noktayı koydu: 100 bin konut kurasındaki kirli algı çöktü!

Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

