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Haberler > Gündem > DMM'den "AK Parti'de ByLock ifşası" iddialarına yalanlama
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DMM'den "AK Parti'de ByLock ifşası" iddialarına yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DMM&#039;den &quot;AK Parti&#039;de ByLock ifşası&quot; iddialarına yalanlama

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan "AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu" iddiasını yalanladı ve bu paylaşımların FETÖ propagandası yapan hesaplar tarafından yayıldığını belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. DMM, "'AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir" dedi.

"FETÖ'NÜN PROPAGANDA HESAPLARI..."

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BELGEYE DAYANMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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