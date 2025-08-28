Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Donanmaya çağ atlatacak! TCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor 

Donanmaya çağ atlatacak! TCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor 

Donanmaya çağ atlatacak! TCG Anadolu&#039;nun daha büyüğü geliyor 
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarının mazlum coğrafyalara cesaret verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu'nun ziyaret açık olacağını ifade etti. Donanmaya yönelik savunma sanayi adımlarının süreceğini vurgulayan Erdoğan "TCG Anadolu da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz" dedi. 

TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayinin her alanda destan yazdığını belirten Erdoğan, "Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası'nda savunma sanayi alanında üç gurur verici adımın aynı attıklarına dikkat çekerek, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Çelik Kubbe sistemlerini envantere alındığını hatırlattı.

Donanma çağ atlatacak! TCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor  - 1. Resim

"SAVUNMA SANAYİMİZ DESTAN YAZIYOR"

"Engellere rağmen azmin neleri başarabildiğini görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayi'ne bakıyor" sözleri ile savunmada millileşmeye dikkat çeken Erdoğan "Savunma sanayimiz her alanda destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalamıyorlar" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik" dedi. 

Donanma çağ atlatacak! TCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor  - 2. Resim

TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR!

Savunma sanayideki millileşme adımlarının ve donanmaya yönelik yatırımların aralıksız süreceğinin mesajını veren Erdoğan "TCG Anadolu da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz" şeklinde konuştu. 

