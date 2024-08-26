Düğün yolunda facia! Otobüs kaygan yolda devrildi: 1 kişi öldü, 25 yaralı var

Denizli'den İzmir'e düğüne giden midibüs, kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü 25 kişi yaralandı.

Pakistan'da katliam gibi kaza: 29 ölü

Pakistan'da katliam gibi kaza: 29 ölü

Denizli'de düğün yolunda facia yaşandı... İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı var.

İZMİR'E DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden İzmir'deki düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen Sultan Çırak (37) buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.