Dün tişörtle gezen İstanbullular bugün montlarına sarıldı. Hava sıcaklığının çakıldığı megakentte yağmur da etkili oluyor. Peki hafta sonunda hava nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu tahminleri...

İstanbul'da hava sıcaklığı çakıldı. Dün tişörtle gezilebilen megakentte bugün yağış ve soğuk hava hakim. 23 Nisan'da da yağış beklenen İstanbul'da hava sıcaklığı hafta sonunda yüzleri güldürecek.

HAFTA SONU ISINACAĞIZ

Bugün 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonunda 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

HAFTA BAŞI SOĞUKLAR GERİ DÖNECEK

Yeni haftanın ilk gününde ise hava sıcaklığının tekrar 8-9 derecelere kadar düşmesi beklenen İstanbul'da vatandaşların hasta olmamak için tedbir alması istendi.

Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

CUMARTESİ YURT GENELİ GÜNEŞLİ

Öte yandan cumartesi günü de Batı Akdeniz haricinde yurt genelinde yağış beklenmezken, pazar günü ise Marmara ve Ege Bölgesi dışında yurt genelinde yağış bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

