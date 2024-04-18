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Dur ihtarına uymayıp kaza yaptılar: Kaçan şüpheliler dere kenarında yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorlu’da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı civarında devriye gezen polis ekipleri, çalıntı kaydı bulunan otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, Çorlu Kalesi yönüne seyrederek izini kaybettirmek istedi.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Polis ekipleri, Fatih Caddesi’nden Çerkezköy yoluna sapan aracın peşini bırakmadı. Çevre yolundan Ergene ilçesi bağlantı yoluna giren otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilden atlayan 3 şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak şahısların peşine düşen devriye ve asayiş ekipleri, 3 şüpheliyi soluk soluğa yaşanan kovalamaca sonrası yakalamayı başardı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Çalıntı kaydı bulunan kazalı araç olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan A.İ. S.K. ve G.D. emniyete götürüldü. 3 şüphelinin GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu ortaya çıktı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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