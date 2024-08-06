Düzce'de facia! Elektrik akımı işçileri diri diri yaktı, can kaybı var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzce'de bir fabrikada yaşanan elektrik akımı faciasında işçilerden Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman adeta diri diri yandı. Serdar Bozok, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Gökhan Kahraman'un ise durumu ağır.
Düzce’de elektrik akımı faciası yaşandı. Elektrik akımına kapılan işçiler diri diri neredeyse diri diri yandı. İşçilerden 1'i ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan metal fabrikasında çalışan Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman, çalışma esnasında yüksek gerilim akımına kapıldı.
1 İŞÇİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İşçilerden Serdar Bozok burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Gökhan Kahraman'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Olay anları, fabrikadaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, elektrik akımına kapılan işçinin yüksekten düşmesi ve diğer işçilerin kurtarma çabaları yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı