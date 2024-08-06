Düzce'de facia! Elektrik akımı işçileri diri diri yaktı, can kaybı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Ağustos 2024 00:17 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Düzce'de bir fabrikada yaşanan elektrik akımı faciasında işçilerden Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman adeta diri diri yandı. Serdar Bozok, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Gökhan Kahraman'un ise durumu ağır.