E-5'i her gün arşınlıyor, herkes onu merak ediyor! 'Yürüyen adam'ın hikayesi yürek burktu

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün yürüyen adam sosyal medyada merak uyandırdı. Hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan adamın ortaya çıkan hayat hikayesi ise yürek burktu.

Son günlerde sosyal medyanın diline düşen ve paylaşım rekorları kıran 'yürüyen adam' merak konusu oldu.

Tuzla-Pendik arasında sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş sosyal medyada ‘Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayıldı ve hakkında çeşitli rivayetler ortaya atıldı. Merak uyandıran adamın gerçek hikayesi ortaya çıktı.

Adının Selami Salman olduğu öğrenilen vatandaşın, Pendik'te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında yaşadığı öğrenildi. 50'li yaşlarda olan ve yıllardır yaz kış, yağmur çamur demeden E-5 karayolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman sabah saatlerinde evinden çıkıyor, E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürüyor.

Kendisini yürürken gören sürücülerden kimisi Salman'a su kimisi yiyecek veriyor, kimisi de kendisiyle konuşmaya çalışıyor.

9 YILLIK NİŞAN BOZULDU, 10 YIL ÖNCE KAZA GEÇİRDİ

Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu söyledi.

Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen anne Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtti.

Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etti.

"YÜRÜRKEN BUNALMIYORUM"

E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Selami Salman, "İki tur atıyorum, sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" dedi.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum, Selami ben" dedi.

"GÜNEŞTE, SOĞUKTA, KIŞTA DOLAŞIYOR"

Selami Salman'ın annesi Medine Salman, "Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladı. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. ‘Daha evlenmem' dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİ KIZ ÇOKTAN EVLENDİ, ÇOLUK ÇOCUĞU VAR"

"Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok" diyen anne Salman, "Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için ‘gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil. Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. Kötü evde oturuyor diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. ‘Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum" dedi.