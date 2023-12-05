E-5'in manzarasını değiştiren yıkım! 33 yıllık iki bina yıkılıyor

5 Aralık 2023 17:13 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:13

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deprem riski altında olan İstanbul'da riskli yapıların yıkımı devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerinde yer alan Toya Plaza'da da dönüşüm kapsamında yıkım başladı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımı başladı. Yıkımın ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

33 YILDIR TAMAMLANAMAYAN BİNA DA YIKILIYOR

Öte yandan ilçede inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina da Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor. 33 yıldır atıl bir durumda kalarak tamamlanamayan bina, vatandaşların ilgi odağı haline gelmişti.

Cevizlibağ metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede adeta reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor. Yıkım sırasında güvenlik önlemleri alınırken, yıkımın bina çevresindeki trafiği etkilenmediği görüldü.

YIKIMI YAPILAN BİNA YOLA ÇÖKTÜ: 1 YARALI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Levent’te 11 katlı binanın yıkımı esnasında bir kısmı yola doğru çöktü. Çöken binadan seken taş parçasının aracın camından girmesiyle bir kadın yolcu yaralanırken, 3 araç ise maddi hasar aldı.

Olay, 11.30 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı verilen 11 katlı bir binanın yıkım çalışması için iş makineleri sabah saatlerinde çalışmaya başladı.

Çalışmalar sırasında iş makinelerinin darbelerine dayanamayan binanın bir kısmı kaldırım ve yola doğru çöktü. O esnada seyir halinde ilerleyen 3 araca çöken binanın molozları düştü. Seken taş parçalarından birisi seyir halindeki bir aracın camından içeri girdi.

Aracın içindeki kadın yolcu, taş parçasının koluna gelmesiyle yaralandı. Caddede Sarıyer istikametine doğru uzun süre yoğun trafik meydana gelirken, olay yerine gelen ekipleri trafiği kontrol altına aldı.