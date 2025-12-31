Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu ilan eden Hamas, yüzünü gizleyip sesiyle milyonları etkileyen sözcünün gerçek adının Huzeyfe el-Kahlut olduğunu duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Arap medyasında Ebu Ubeyde'nin Türk olduğu iddiaları yer alırken, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü devam ederken, önceki akşam Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin 30 Ağustos'ta şehit olduğu ilan edildi.

EBU UBEYDE'NİN GERÇEK İSMİ: HUZEYFE EL-KAHLUT

Hamas'ın yeni sözcüsü görüntülü mesajında Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliği ve adını da paylaştı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin Huzeyfe el-Kahlut olduğu bildirilirken, konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aynı görüntülü mesajda Kassam Tugayları eski komutanı Muhammed Dayf'ın yerine geçen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın da öldürüldüğü duyuruldu.

Ebu Ubeyde Türk mü? İçişleri Bakanlığı kaynakları gündem olan iddiayı yalanladı

EBU UBEYDE TÜRK MÜ?

Gelişmelerin ardından özellikle Arap medyasında Ubeyde'nin Türk pasaportuna sahip olduğu iddiaları yer aldı. Ancak İçişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye Today'in sorusunu cevaplayarak söz konusu iddiaları yalanladı.

